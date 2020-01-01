Кайрос. Сезон 1. Серия 8
Wink
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Кайрос
1-й сезон
8-я серия

Кайрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02020, Kairoseu
Триллеры, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Ким Со-джина карьера на зависть и замечательная семья, но эта прекрасная жизнь рушится в один момент после похищения неизвестными его маленькой дочери. Мужчина впадает в отчаяние, когда внезапно получает возможность связаться с человеком в прошлом. Девушка Хан Э-ри разрывается между учeбой и работой, изо всех сил пытаясь накопить на операцию для больной матери, когда мать внезапно исчезает. Э-ри отчаивается, но вдруг с ней связывается мужчина из будущего.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрамы, Фэнтези, Триллеры
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb