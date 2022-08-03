Кайрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

У Ким Со-джина карьера на зависть и замечательная семья, но эта прекрасная жизнь рушится в один момент после похищения неизвестными его маленькой дочери. Мужчина впадает в отчаяние, когда внезапно получает возможность связаться с человеком в прошлом. Девушка Хан Э-ри разрывается между учeбой и работой, изо всех сил пытаясь накопить на операцию для больной матери, когда мать внезапно исчезает. Э-ри отчаивается, но вдруг с ней связывается мужчина из будущего.

