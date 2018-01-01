Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Большая рыбалка
Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь
2-й сезон
О сериале

Озорная школьница и ее добродушный друг-пришелец переносятся в разные уголки мира и видят много необычного. Мультфильм «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» — красочный и познавательный сериал для юных и любознательных.

В домике в скале живет розовый инопланетянин Эф. Иногда он скучает по своим космическим друзьям, но чаще всего у него на это просто нет времени. Девочка Катя, его лучшая земная подруга, постоянно придумывает новые приключения и развлечения. При помощи Куда-угодно-двери они телепортируются то в театр, то в аквариум, то на борт самолета, то в мебельную фабрику, и везде открывают новые факты об устройстве привычных вещей.

Присоединиться к их похождениям поможет «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Мультсериал доступен к просмотру онлайн на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

