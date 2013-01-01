Wink
Сериалы
Касл
6-й сезон
7-я серия

Касл (сериал, 2013) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

2013, Castle
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кейт не может просто сказать «да» или «нет» спонтанное предложение от Ричарда, перед тем как принять судьбоносное решение женщине-детективу нужно тщательно все обдумать и раскрыть несколько преступлений.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

