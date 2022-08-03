Касл (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2009, Castle
Драма12+
Знакомьтесь, Ричард Касл — успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. В городе появляется подражатель, совершающий преступления, с точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
