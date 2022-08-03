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4-й сезон
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Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн

2011, HD Castle 4. 20
Драма, Криминал18+

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О сериале

Обаятельный детектив из Скотланд-Ярда Саймон Хант совместно с Каслом и Беккет расследует убийство дочери своего друга. Найджел Уинтроп является помощником Генерала Британского Консульства, которого Касл и Беккет подозревают в том, что он способен на гораздо большее, чем просто посольские обязанности и дипломатические обеды. Между тем, Ленни убеждает Беккет, что она должна сделать шаг по направлению к Каслу, или будет слишком поздно.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл HD»