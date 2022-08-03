Касл HD (сериал, 2011) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн

Обаятельный детектив из Скотланд-Ярда Саймон Хант совместно с Каслом и Беккет расследует убийство дочери своего друга. Найджел Уинтроп является помощником Генерала Британского Консульства, которого Касл и Беккет подозревают в том, что он способен на гораздо большее, чем просто посольские обязанности и дипломатические обеды. Между тем, Ленни убеждает Беккет, что она должна сделать шаг по направлению к Каслу, или будет слишком поздно.

