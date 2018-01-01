Картер. Сезон 1. Серия 5
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Картер (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.12018, Carter
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Харли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Картер»