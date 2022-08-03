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Картер
1-й сезон

Картер (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.12018, Carter 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Харли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Картер»