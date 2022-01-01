WinkСериалыКардинал теней1-й сезон16-я серия
9.12022, The Eminence in Shadow
Аниме, Мультфильмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Кардинал теней (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 13
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 16
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 17
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 18
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 19
- 18+24 мин
Кардинал теней
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
В современной Японии обычный школьник мечтает стать героем и спасать всех, оставаясь в тени, но попадает под грузовик и умирает. После чего он рождается в новом мире под именем Сид Кагэно, где обнаруживает, что в мире есть магия, которая бы помогла бы ему осуществить свою мечту из предыдущей жизни.
Сериал Кардинал теней 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb