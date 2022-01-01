Кардинал теней. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Кардинал теней
1-й сезон
11-я серия
9.12022, The Eminence in Shadow
Аниме, Мультфильмы18+
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Кардинал теней (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В современной Японии обычный школьник мечтает стать героем и спасать всех, оставаясь в тени, но попадает под грузовик и умирает. После чего он рождается в новом мире под именем Сид Кагэно, где обнаруживает, что в мире есть магия, которая бы помогла бы ему осуществить свою мечту из предыдущей жизни.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb