Карамора. Фильм о фильме (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Карамора. Фильм о фильме. Серия 5
Карамора. Фильм о фильме
1-й сезон
5-я серия

8.02022, Карамора. Фильм о фильме. Серия 5
Фэнтези, Триллер18+
В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

