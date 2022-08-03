Карамора. Фильм о фильме (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.02022, Карамора. Фильм о фильме. Серия 5
Фэнтези, Триллер18+
Серия в подписке «START»
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 2
- 18+30 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 5
- 18+38 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 6
- 18+34 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Карамора. Фильм о фильме
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.