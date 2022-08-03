Карамора. Фильм о фильме. Серия 3
Wink
Сериалы
Карамора. Фильм о фильме
1-й сезон
3-я серия

Карамора. Фильм о фильме (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.02022, Карамора. Фильм о фильме. Серия 3
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг