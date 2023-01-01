Карамора. Фильм о фильме
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Карамора. Фильм о фильме

Карамора. Фильм о фильме (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.02022, Карамора. Фильм о фильме 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

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