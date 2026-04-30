Капсулы. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Капсулы
1-й сезон
5-я серия
2022, Jiao nang ji hua
Мультсериалы, Фантастика18+
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Капсулы (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Фантастические истории, исследующие семь капсул эмоций — радость, гнев, печаль, тревогу, скорбь, страх и испуг.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb