Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камилла, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камилла должна помериться силами с протеже Александра, Иссэем, и проверить свои способности.

