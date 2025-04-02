WinkСериалыКапли Бога1-й сезон1-я серия
Капли Бога (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Капли Бога. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камилла, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камилла должна помериться силами с протеже Александра, Иссэем, и проверить свои способности.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЛТАктёр
Лука
Террачиано
- ФЖАктриса
Флер
Жеффрие
- ТЯАктёр
Томохиса
Ямасита
- АОАктриса
Адзуса
Окамото
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- ТВАктёр
Том
Возничка
- МВАктриса
Макико
Ватанабэ
- СВАктёр
Стэнли
Вебер
- Актриса
Сесиль
Буа
- ДРАктёр
Диего
Рибон
- КМСценарист
Клеманс
Мадлен-Педрийя
- КДСценарист
Куок
Данг Чан
- ФБПродюсер
Фрэнсис
Баруа
- ЛГПродюсер
Леонард
Гловински