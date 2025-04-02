Капли Бога. Сезон 1. Серия 1
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Капли Бога
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Капли Бога (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Капли Бога. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

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О сериале

Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камилла, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камилла должна помериться силами с протеже Александра, Иссэем, и проверить свои способности.

Страна
США, Япония, Франция
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb