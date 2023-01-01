Биография

Талантливая актриса и звезда театральной сцены Сесиль Буа родилась в коммуне Таланс на юго-западе Бордо 26 декабря 1971 года. В семье будущей кинозвезды не было никого, кто занимался бы творчеством — оба родителя преподавали. Актерская профессия заинтересовала Сесиль во время учебы в лицее. В 16 лет девушка поступила в Бордоскую консерваторию, но не окончила ее, предпочтя карьеру в любительской труппе. В 1991 году переехала в столицу Франции, где обучалась в Высшей школе театрального искусства, играла в кино, на телевидении и в театре. Ей посчастливилось 130 раз выйти на сцену Парижского дворца спорта в роли Анжелики из произведений Голон. Полноценным дебютом актрисы на экране можно считать роль в комедии «Радости интимной жизни», вышедшей в 1990 году. Всего в творческой биографии Сесиль Буа более пятидесяти ролей в кино и на телевидении. Самые заметные и яркие из них она сыграла в картине «Жерминаль», где ей посчастливилось сниматься с Жераром Депардье и Миу-Миу, экранизации романа Толстого «Воскресение» и в исторической драме «Король танцует». Лучшие работы Сесиль для телевидения — многосерийные ленты «Капли бога», «Мегрэ» и главная роль в сериале «Кендис Ренуар».