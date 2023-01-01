Капли Бога (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Капли Бога 1 сезон
Драмы18+
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Сюжет
Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камилла, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камилла должна помериться силами с протеже Александра, Иссэем, и проверить свои способности.
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Рейтинг
- ЛТАктёр
Лука
Террачиано
- ФЖАктриса
Флер
Жеффрие
- ТЯАктёр
Томохиса
Ямасита
- АОАктриса
Адзуса
Окамото
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- ТВАктёр
Том
Возничка
- МВАктриса
Макико
Ватанабэ
- СВАктёр
Стэнли
Вебер
- Актриса
Сесиль
Буа
- ДРАктёр
Диего
Рибон
- КМСценарист
Клеманс
Мадлен-Педрийя
- КДСценарист
Куок
Данг Чан
- ФБПродюсер
Фрэнсис
Баруа
- ЛГПродюсер
Леонард
Гловински