Капкан (сериал, 2015) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Снежный буран отрезает от внешнего мира северный городок, где полиция начинает расследование жестокого убийства, а местные жители хранят мрачные секреты. «Капкан» (2015) — исландский детектив в духе скандинавских хитов «Убийство» и «Мост», снятый режиссером Бальтазаром Кормакуром («Эверест»).



Северное побережье Исландии. Рыбаки обнаруживают во фьорде жестоко изувеченное тело мужчины. Событие совпадает с прибытием туристического парома из Дании. Шеф местной полиции Андри Олафсон приказывает не выпускать пассажиров до выяснения обстоятельств. Внезапно на город обрушивается снежная буря, которая отрезает от внешнего мира и датчан, и местных. Андри вынужден расследовать преступление в условиях изоляции, сталкиваясь с сопротивлением как туристов, так и жителей городка, каждый из которых скрывает что-то подозрительное. Напряжение в городе все нарастает, а суровая природа Исландии становится не просто фоном, а полноценным участником событий.



Кто убийца? Какие тайны скрывают жители городка? Как снежная буря повлияет на расследование? Поиск ответов на эти вопросы заставит вас смотреть «Капкан», сериал 2015 года, до самого конца.



