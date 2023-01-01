Капкан (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн
Сюжет
Скандинавский детектив в духе «Убийства» и «Моста» о загадочных происшествиях в исландском городке и мрачных секретах местных жителей. Северное побережье Исландии. Рыбаки обнаруживают во фьорде обезглавленное тело мужчины с отрубленными конечностями. В то же самое время в городок прибывает паром с туристами из Дании. Шеф местной полиции Андри Олафсон приказывает не выпускать пассажиров, пока не будут выяснены обстоятельства дела об изуродованном трупе. Капитан парома подстрекает туристов взбунтоваться против решения Олафсона. Внезапно на город надвигается снежная буря, которая отрезает от внешнего мира и датчан, и местных. Оставайтесь на Wink и включайте «Капкан» — сериал онлайн можно смотреть на нашем видеосервисе в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- БСРежиссёр
Боркур
Сигторссон
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- ОТРежиссёр
Оскар
Тор Аксельссон
- БЗРежиссёр
Болдуин
Зофониассон
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- ИКАктриса
Ильмюр
Кристьяунсдоуттир
- БХАктёр
Бьёдн
Х�линур Харальдссон
- ГПАктёр
Гудьон
Педерсен
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ББАктёр
Балтазар
Бреки Балтазарссон
- СЭАктриса
Сигрун
Эдда Бьёрнсдоуттир
- КМАктриса
Катла
Маргрет Торгейрсдоуттир
- ТГАктёр
Торстейнн
Гуннарссон
- СКСценарист
Сигюрйоун
Кьяртанссон
- Сценарист
Бальтасар
Кормакур
- СКПродюсер
Сигюрйоун
Кьяртанссон
- Продюсер
Бальтасар
Кормакур
- МВПродюсер
Магнус
Видар Сигюрдссон
- ГПХудожник
Гуннар
Палссон
- СЙМонтажёр
Сигвальди
Й. Каурасон
- ББОператор
Бергштейн
Бьёргулфссон
- РХКомпозитор
Рутгер
Хёдемекерс
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон