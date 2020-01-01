Кандис Ренуар (сериал, 2020) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыКандис Ренуар8-й сезон4-я серия
9.42020, Candice Renoir
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НПРежиссёр
Николас
Пикард
- Режиссёр
Рафаэль
Ленгле
- Актриса
Сесиль
Буа
- Актёр
Рафаэль
Ленгле
- КААктриса
Клара
Антунс
- АМАктёр
Али
Мархьяр
- ЭМАктёр
Этьен
Мартинелли
- ЕЖАктёр
Елем
Жаппен
- АРАктёр
Александр
Рушер
- ОКАктёр
Оливье
Кабассус
- ПРАктёр
Поль
Рушер
- ГВАктриса
Гайя
Вернёй
- ППСценарист
Паскаль
Пербе
- ШБХудожница
Шарлотта
Бетеллоль
- ЯАХудожник
Ян
Арло
- ФММонтажёр
Фридерик
Массуа
- ЛКОператор
Людовик
Кольбо-Жюстен
- ВСКомпозитор
Винсент
Стора