Командир Кэндис Ренуар с удивлением обнаруживает, что Антуан в одиночку расследует исчезновение одного из друзей своего детства, который не давал никаких новостей в течение трех дней и который всегда был склонен участвовать в сомнительных делах. Он действительно зашел бы слишком далеко на этот раз?

