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Кандис Ренуар
8-й сезон

Кандис Ренуар (сериал, 2020) сезон 8 смотреть онлайн

9.42020, Candice Renoir 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Командир Кэндис Ренуар с удивлением обнаруживает, что Антуан в одиночку расследует исчезновение одного из друзей своего детства, который не давал никаких новостей в течение трех дней и который всегда был склонен участвовать в сомнительных делах. Он действительно зашел бы слишком далеко на этот раз?

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кандис Ренуар»