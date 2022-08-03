WinkСериалыКандис Ренуар8-й сезон
Кандис Ренуар (сериал, 2020) сезон 8 смотреть онлайн
9.42020, Candice Renoir 10 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Командир Кэндис Ренуар с удивлением обнаруживает, что Антуан в одиночку расследует исчезновение одного из друзей своего детства, который не давал никаких новостей в течение трех дней и который всегда был склонен участвовать в сомнительных делах. Он действительно зашел бы слишком далеко на этот раз?
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НПРежиссёр
Николас
Пикард
- Режиссёр
Рафаэль
Ленгле
- Актриса
Сесиль
Буа
- Актёр
Рафаэль
Ленгле
- КААктриса
Клара
Антунс
- АМАктёр
Али
Мархьяр
- ЭМАктёр
Этьен
Мартинелли
- ЕЖАктёр
Елем
Жаппен
- АРАктёр
Александр
Рушер
- ОКАктёр
Оливье
Кабассус
- ПРАктёр
Поль
Рушер
- ГВАктриса
Гайя
Вернёй
- ППСценарист
Паскаль
Пербе
- ШБХудожница
Шарлотта
Бетеллоль
- ЯАХудожник
Ян
Арло
- ФММонтажёр
Фридерик
Массуа
- ЛКОператор
Людовик
Кольбо-Жюстен
- ВСКомпозитор
Винсент
Стора