Каморрист (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Жестокий преступник строит новую криминальную империю — прямо из тюремного заключения. Сериал «Каморрист» — масштабная итальянская драма, ставшая дебютом режиссера «Лучшего предложения» Джузеппе Торнаторе и долгое время считавшаяся утерянной.



В тюрьме «Поджореале» уже десять лет отбывает наказание человек, известный как Профессор. За это время он заработал авторитет среди заключенн�ых и сумел создать «Новую Каморру» — криминальную организацию, распространившую свое влияние во многие сферы жизни Италии. Розария, сестра Профессора, помогает брату сбежать, и тот отправляется в Нью-Йорк, где предстает перед собранием боссов «Коза ностры». «Новая Каморра» под началом Профессора стала настолько влиятельной организацией, что с ней уже невозможно не считаться даже уважаемым мафиози. Однако криминальный мир жесток, и за успехом следует громкое падение.



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