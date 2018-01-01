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Сериалы
Каморрист
Актёры и съёмочная группа сериала «Каморрист»

Актёры и съёмочная группа сериала «Каморрист»

Режиссёры

Джузеппе Торнаторе

Джузеппе Торнаторе

Giuseppe Tornatore
Режиссёр

Актёры

Лео Гульотта

Лео Гульотта

Leo Gullotta
Актёр
Марцио Онорато

Марцио Онорато

Marzio Honorato
Актёр
Никола Ди Пинто

Никола Ди Пинто

Nicola Di Pinto
Актёр
Лаура дель Соль

Лаура дель Соль

Laura del Sol
Актриса
Бен Газзара

Бен Газзара

Ben Gazzara
Актёр

Сценаристы

Джузеппе Маррадзо

Джузеппе Маррадзо

Giuseppe Marrazzo
Сценарист
Массимо Де Рита

Массимо Де Рита

Massimo De Rita
Сценарист
Джузеппе Торнаторе

Джузеппе Торнаторе

Giuseppe Tornatore
Сценарист

Художники

Антонио Висоне

Антонио Висоне

Antonio Visone
Художник