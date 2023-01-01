Как тебе поверить (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодая учительница пытается понять, виновен ли ее коллега в изнасиловании ученицы. Отрезвляющий мексиканский триллер, основанный на реальных событиях.



Карла преподает в школе, но ее новая задача особенно деликатна. Ей нужно проверить, есть ли основания у обвинений, которые выдвинула против ее коллеги и лучшего друга Рикардо одна из учениц. Он отличный преподаватель, на хорошем счету у других сотрудников школы, его любят ученики. Однако Даниела, трудный подросток, печально известная своими выходками, утверждает, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Рикардо. Карле сложно в это поверить, но и она постепенно начинает допускать, что могла глубоко ошибаться в человеке. Кроме того, к ней самой постепенно возвращаются травматичные воспоминания из юности.



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