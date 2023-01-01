Как тебе поверить (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 1
- 18+37 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 3
- 18+36 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 5
- 18+36 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 6
- 18+40 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 7
- 18+37 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 8
- 18+39 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Как тебе поверить
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Молодая учительница пытается понять, виновен ли ее коллега в изнасиловании ученицы. Отрезвляющий мексиканский триллер, основанный на реальных событиях.
Карла преподает в школе, но ее новая задача особенно деликатна. Ей нужно проверить, есть ли основания у обвинений, которые выдвинула против ее коллеги и лучшего друга Рикардо одна из учениц. Он отличный преподаватель, на хорошем счету у других сотрудников школы, его любят ученики. Однако Даниела, трудный подросток, печально известная своими выходками, утверждает, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Рикардо. Карле сложно в это поверить, но и она постепенно начинает допускать, что могла глубоко ошибаться в человеке. Кроме того, к ней самой постепенно возвращаются травматичные воспоминания из юности.
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