K-1 World Max. Донтаку (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

2025, Маннаарт vs Кейджи
Спортивный18+
О сериале
Легендарная лига К-1 продолжает шуметь на Wink! В Стране восходящего солнца умеют делать жесткие бои. Японский промоушен перезагрузился и выдал мощный турнир K-1 Dontaku. В главном событии за титул в тяжелом весе сразились Роэль Манаарт из Нидерландов и Кейджи из Японии. Российским фанатам кикбоксинга так же есть кого поддержать – Жора Акопян и Данила Квач из Беларуси показали всю мощь кикбоксинга в СНГ на самой большой сцене!