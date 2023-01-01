K-1 World Max. Донтаку
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K-1 World Max. Донтаку

K-1 World Max. Донтаку (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, K-1 World Max. Донтаку 1 сезон
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Легендарная лига К-1 продолжает шуметь на Wink! В Стране восходящего солнца умеют делать жесткие бои. Японский промоушен перезагрузился и выдал мощный турнир K-1 Dontaku. В главном событии за титул в тяжелом весе сразились Роэль Манаарт из Нидерландов и Кейджи из Японии. Российским фанатам кикбоксинга так же есть кого поддержать – Жора Акопян и Данила Квач из Беларуси показали всю мощь кикбоксинга в СНГ на самой большой сцене!

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Жанр
Спортивный

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