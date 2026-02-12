Канеко vs Окубо
Wink
Сериалы
K-1 World Max 2026. Чемпионат мира в весовой категории до 90 кг
1-й сезон
Канеко vs Окубо

K-1 World Max 2026. Чемпионат мира в весовой категории до 90 кг (сериал, 2026) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

2026, Канеко vs Окубо
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Топовая мировая лига кикбоксинга с огромной историей, лига К-1 возродила ежегодные Гран-при, чтобы выяснить, кто же является лучшим кикбоксером планеты! В этом году в K-1 WORLD GP 2026 в категории до 90 кг в гонку за поясом врывается чемпион RCC Fair Fight, боец топ-10 рейтинга Combat Press, Никита Козлов.

Жанр
Спортивный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг