K-1 World Max 2026. Чемпионат мира в весовой категории до 90 кг (сериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Топовая мировая лига кикбоксинга с огромной историей, лига К-1 возродила ежегодные Гран-при, чтобы выяснить, кто же является лучшим кикбоксером планеты! В этом году в K-1 WORLD GP 2026 в категории до 90 кг в гонку за поясом врывается чемпион RCC Fair Fight, боец топ-10 рейтинга Combat Press, Никита Козлов.

