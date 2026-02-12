K-1 World Max 2026. Чемпионат мира в весовой категории до 90 кг (сериал, 2026) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
2026, Ахтерберг vs Козлов
Спортивный18+
О сериале
Топовая мировая лига кикбоксинга с огромной историей, лига К-1 возродила ежегодные Гран-при, чтобы выяснить, кто же является лучшим кикбоксером планеты! В этом году в K-1 WORLD GP 2026 в категории до 90 кг в гонку за поясом врывается чемпион RCC Fair Fight, боец топ-10 рейтинга Combat Press, Никита Козлов.