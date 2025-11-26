K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
2025, Камара vs Вердонк
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+18 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+19 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+10 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+11 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+22 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+16 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+6 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+32 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+22 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+28 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+20 мин
K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Смотрите на Wink K-1 WORLD MAX 2025, финал чемпионата мира в весовой категории до 70 кг! Лучшие из лучших прошли жесточайший отбор и теперь готовы выявить сильнейшего кикбоксера планеты. Болельщикам из СНГ есть, кого поддержать в этой восьмерке: опытный Жора Акопян, представитель Беларуси и Армении, сражается там наряду с остальными мировыми звездами.