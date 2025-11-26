K-1 World Max 2025. Чемпионат мира в весовой категории до 70 кг (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите на Wink K-1 WORLD MAX 2025, финал чемпионата мира в весовой категории до 70 кг! Лучшие из лучших прошли жесточайший отбор и теперь готовы выявить сильнейшего кикбоксера планеты. Болельщикам из СНГ есть, кого поддержать в этой восьмерке: опытный Жора Акопян, представитель Беларуси и Армении, сражается там наряду с остальными мировыми звездами.

