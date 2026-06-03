WinkСериалыK-1 World GrandPrix 2026K-1 World GrandPrix 2026Онодера vs Рюсе
2026, Онодера vs Рюсе
Спортивный18+
K-1 World GrandPrix 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+18 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+7 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+19 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+19 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+11 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+13 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+15 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+10 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+22 мин
K-1 World GrandPrix 2026
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Жаркий кикбоксинг прямиком из Японии – смотрите K-1 Revenge на Wink! В главном событии настоящая классика, битва молодости и опыта! 35-летний нокаутер из Ирана Махмуд Саттари в очередной раз продемонстрирует свой ударный арсенал против 20-летнего Аслана Кошиева из Казахстана. Также в карде настоящий топ Каспер Мущински продолжает готовиться к новому мировому Гран-при, и проводит поединок с местной звездочкой, Сейя Танигавой.