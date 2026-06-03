Онодера vs Рюсе
Wink
Сериалы
K-1 World GrandPrix 2026
K-1 World GrandPrix 2026
Онодера vs Рюсе
2026, Онодера vs Рюсе
Спортивный18+

K-1 World GrandPrix 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

K-1 World GrandPrix 2026

О сериале

Жаркий кикбоксинг прямиком из Японии – смотрите K-1 Revenge на Wink! В главном событии настоящая классика, битва молодости и опыта! 35-летний нокаутер из Ирана Махмуд Саттари в очередной раз продемонстрирует свой ударный арсенал против 20-летнего Аслана Кошиева из Казахстана. Также в карде настоящий топ Каспер Мущински продолжает готовиться к новому мировому Гран-при, и проводит поединок с местной звездочкой, Сейя Танигавой.

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг