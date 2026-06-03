K-1 World GrandPrix 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Жаркий кикбоксинг прямиком из Японии – смотрите K-1 Revenge на Wink! В главном событии настоящая классика, битва молодости и опыта! 35-летний нокаутер из Ирана Махмуд Саттари в очередной раз продемонстрирует свой ударный арсенал против 20-летнего Аслана Кошиева из Казахстана. Также в карде настоящий топ Каспер Мущински продолжает готовиться к новому мировому Гран-при, и проводит поединок с местной звездочкой, Сейя Танигавой.

