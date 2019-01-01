Изобретая игры. Серия 6
Wink
Детям
Изобретая игры
1-й сезон
6-я серия

Изобретая игры (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.42019, Inventing Games
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в удивительный мир Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо! У веселых друзей-фантазеров каждый день наполнен необычными приключениями и открытиями. Ребята никогда не скучают, ведь они постоянно придумывают новые игры, представляя себя птицами и зверятами, а ещe – поют, танцуют и познают окружающий мир во всем его многообразии. Присоединяйтесь!

Сериал Изобретая игры 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бразилия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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