Изобретая игры (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.42019, Inventing Games 13 серий
О сериале

Добро пожаловать в удивительный мир Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо! У веселых друзей-фантазеров каждый день наполнен необычными приключениями и открытиями. Ребята никогда не скучают, ведь они постоянно придумывают новые игры, представляя себя птицами и зверятами, а ещe – поют, танцуют и познают окружающий мир во всем его многообразии. Присоединяйтесь!

Бразилия
Мультсериалы

