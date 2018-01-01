WinkДетямИзобретая игры1-й сезон
Изобретая игры (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
6.42019, Inventing Games 13 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Добро пожаловать в удивительный мир Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо! У веселых друзей-фантазеров каждый день наполнен необычными приключениями и открытиями. Ребята никогда не скучают, ведь они постоянно придумывают новые игры, представляя себя птицами и зверятами, а ещe – поют, танцуют и познают окружающий мир во всем его многообразии. Присоединяйтесь!