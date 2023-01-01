Изобретая игры (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
6.42019, Inventing Games 1 сезон
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Сюжет
Добро пожаловать в удивительный мир Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо! У веселых друзей-фантазеров каждый день наполнен необычными приключениями и открытиями. Ребята никогда не скучают, ведь они постоянно придумывают новые игры, представляя себя птицами и зверятами, а ещe – поют, танцуют и �познают окружающий мир во всем его многообразии. Присоединяйтесь!
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