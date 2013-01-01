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Измена (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2013, Betrayal
Драмы12+

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Сюжет

В центре сюжета находится молодая замужняя женщина-фотограф, которая крутит роман с женатым адвокатом из властной и богатой семьи Маккутхенов. Cобытия оборачиваются серией предательств и обмана для обеих сторон.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Измена»