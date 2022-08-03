Wink
Сериалы
Измена
1-й сезон

Измена (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Betrayal 13 серий
Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находится молодая замужняя женщина-фотограф, которая крутит роман с женатым адвокатом из властной и богатой семьи Маккутхенов. Cобытия оборачиваются серией предательств и обмана для обеих сторон.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Измена»