Измена
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Измена

Измена (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Betrayal 1 сезон
Драма12+

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О сериале

В центре сюжета находится молодая замужняя женщина-фотограф, которая крутит роман с женатым адвокатом из властной и богатой семьи Маккутхенов. Cобытия оборачиваются серией предательств и обмана для обеих сторон.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Измена»