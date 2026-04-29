Майор Белоног сталкивается с новой противницей — родной сестрой печально известной преступницы по прозвищу Баба-яга. Криминальный детектив «Изгой. Нет пути назад» — сериал о новых испытаниях для хорошо знакомых героев.



Когда в лесной чаще при загадочных обстоятельствах убивают московского журналиста, за расследование берется Георгий Белоног, который совсем недавно разрушил криминальную империю Ягайловых. У Белонога есть несколько теорий насчет произошедшего, но в попытках докопаться до правды он забывает об осторожности, и теперь в опасности оказываются его родные и близкие. Тем временем по следу Георгия идет Мара Ягайлова, родная сестра Карины, которая жаждет отомстить ему за уничтоженное семейное дело.



Что предпримет Белоног, чтобы защитить тех, кто ему дорог, расскажет «Изгой. Нет пути назад». Смотреть криминальный детектив с любимыми героями можно на Wink.

