WinkСериалыИз кожи вон1-й сезон7-я серия
2021, Try Hard
Комедии18+
Контент станет доступным 28.04.2025
Из кожи вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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О сериале
Молодой Себастиан проводит все свои дни, погруженный в виртуальные миры видеоигр. Но его беззаботная жизнь заканчивается, когда родители требуют от него найти работу или оставить дом. В отчаянии, Себастиан приходит к решению создать профессиональную игровую команду вместе со своими друзьями. Они надеются на успех в мире киберспорта, но быстро понимают, что это не просто игра. Все они сталкиваются с жесткой конкуренцией и трудностями, которые они должны преодолеть, чтобы достичь своей мечты.
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Рейтинг
- АМРежиссёр
Андерс
Моргенталер
- ЭААктёр
Эри
Александр
- СБАктриса
Сара
Боберг
- ДХАктриса
Дитте
Хансен
- ЯХАктёр
Якоб
Хёйлев Ёргенсон
- СШАктриса
Стайн
Шрёдер Дженсен
- ЛБАктриса
Лизе
Бааструп
- ГЛАктриса
Герда
Ли Каас
- АКАктёр
Асбьёрн
Крог Ниссен
- МЛАктриса
Мари
Луиз Вилле
- Сценарист
Эллан
Хайд
- АМСценарист
Андерс
Моргенталер
- МВСценарист
Микаэл
Вулфф
- РОСценарист
Расмус
Олсен
- МБПродюсер
Марлен
Билли Андресен
- ЯКПродюсер
Якоб
Краруп
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лохин