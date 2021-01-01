Из кожи вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Молодой Себастиан проводит все свои дни, погруженный в виртуальные миры видеоигр. Но его беззаботная жизнь заканчивается, когда родители требуют от него найти работу или оставить дом. В отчаянии, Себастиан приходит к решению создать профессиональную игровую команду вместе со своими друзьями. Они надеются на успех в мире киберспорта, но быстро понимают, что это не просто игра. Все они сталкиваются с жесткой конкуренцией и трудностями, которые они должны преодолеть, чтобы достичь своей мечты.



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