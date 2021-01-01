Из кожи вон. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Из кожи вон
1-й сезон
1-я серия
2021, Try Hard
Комедии18+

Контент станет доступным 28.04.2025

Из кожи вон (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой Себастиан проводит все свои дни, погруженный в виртуальные миры видеоигр. Но его беззаботная жизнь заканчивается, когда родители требуют от него найти работу или оставить дом. В отчаянии, Себастиан приходит к решению создать профессиональную игровую команду вместе со своими друзьями. Они надеются на успех в мире киберспорта, но быстро понимают, что это не просто игра. Все они сталкиваются с жесткой конкуренцией и трудностями, которые они должны преодолеть, чтобы достичь своей мечты.

Сериал Из кожи вон 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Комедии
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Из кожи вон»