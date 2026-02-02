Иван да Мадина. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Иван да Мадина
1-й сезон
3-я серия
9.32025, Иван да Мадина. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Иван да Мадина (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Иван и Мадина выросли в небольшом городе, а встретились уже будучи московскими студентами. Они полюбили друг друга, хотели пожениться, но были разлучены волею взрослых — их отцы оказались заклятыми врагами, а Мадину пообещали отдать в жены другому мужчине. Спустя 10 лет судьба вновь сводит Ивана и Мадину в их родном городе. Он — успешный столичный адвокат. Она замужем и растит девятилетнего сына, похожего на Ивана.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Иван да Мадина»