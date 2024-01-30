История дворца Куньнин (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Китайская дорама об императрице, которая переносится в прошлое, чтобы исправить свои ошибки.



Цзян Сюэ Нин так хотела сосредоточить в своих руках власть, что не останавливалась ни перед чем на пути к своей цели. Она обманывала близких, использовала поклонников и даже пожертвовала отношениями с сестрой. Став императрицей, Сюэ Нин быстро осознала, что союзников и друзей у нее не осталось и поддержать ее во время мятежа князя Се Вэя попросту некому. С позором покончив с собой, Сюэ Нин попадает в прошлое. Теперь она мечтает о мирной жизни и зарекается жить при дворе. Но перипетии судьбы вновь связывают ее с Се Вэем.



Сможет ли Сюэ Нин избежать страшной участи на этот раз, расскажет дорама «История дворца Куньнин» — сериал 2023 года.


