История дворца Куньнин (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
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История дворца Куньнин
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Сюжет
Китайская дорама об императрице, которая переносится в прошлое, чтобы исправить свои ошибки.
Цзян Сюэ Нин так хотела сосредоточить в своих руках власть, что не останавливалась ни перед чем на пути к своей цели. Она обманывала близких, использовала поклонников и даже пожертвовала отношениями с сестрой. Став императрицей, Сюэ Нин быстро осознала, что союзников и друзей у нее не осталось и поддержать ее во время мятежа князя Се Вэя попросту некому. С позором покончив с собой, Сюэ Нин попадает в прошлое. Теперь она мечтает о мирной жизни и зарекается жить при дворе. Но перипетии судьбы вновь связывают ее с Се Вэем.
Сможет ли Сюэ Нин избежать страшной участи на этот раз, расскажет дорама «История дворца Куньнин» — сериал 2023 года смотреть онлайн с русской озвучкой можно на WInk.
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