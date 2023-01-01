История дворца Куньнин. Сезон 1. Серия 33
Wink
Сериалы
История дворца Куньнин
1-й сезон
33-я серия
9.62023, Ning an ru meng
16+

История дворца Куньнин (сериал, 2023) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Китайская дорама об императрице, которая переносится в прошлое, чтобы исправить свои ошибки.

Цзян Сюэ Нин так хотела сосредоточить в своих руках власть, что не останавливалась ни перед чем на пути к своей цели. Она обманывала близких, использовала поклонников и даже пожертвовала отношениями с сестрой. Став императрицей, Сюэ Нин быстро осознала, что союзников и друзей у нее не осталось и поддержать ее во время мятежа князя Се Вэя попросту некому. С позором покончив с собой, Сюэ Нин попадает в прошлое. Теперь она мечтает о мирной жизни и зарекается жить при дворе. Но перипетии судьбы вновь связывают ее с Се Вэем.

Сможет ли Сюэ Нин избежать страшной участи на этот раз, расскажет дорама «История дворца Куньнин» — сериал 2023 года смотреть онлайн с русской озвучкой можно на WInk.

Сериал История дворца Куньнин 1 сезон 33 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.4 IMDb