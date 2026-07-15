2021, Историк. Сезон 1. Серия 9
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Серия в подписке «PREMIER»
Историк (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Историк
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Историк
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Историк
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Историк
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Историк
Сезон 1 Серия 12
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 13
- 18+47 мин
Историк
Сезон 1 Серия 14
- 18+48 мин
Историк
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Историк
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Андрей Викторович Изворин — очень творческий человек. Он рисует комиксы и издаёт их под псевдонимом Хантер, а в остальное время преподаёт историю в вузе и искренне любит свой предмет. Изворин придумал теорию, согласно которой каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный человек, неизбежно повторяется. Умение рисовать и думать картинками, а также знание истории помогают ему и следователю Анне Рыбаковой идти по следу самых необычных маньяков и раскрывать самые запутанные убийства.
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