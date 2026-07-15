Андрей Викторович Изворин — очень творческий человек. Он рисует комиксы и издаёт их под псевдонимом Хантер, а в остальное время преподаёт историю в вузе и искренне любит свой предмет. Изворин придумал теорию, согласно которой каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный человек, неизбежно повторяется. Умение рисовать и думать картинками, а также знание истории помогают ему и следователю Анне Рыбаковой идти по следу самых необычных маньяков и раскрывать самые запутанные убийства.

