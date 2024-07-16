В каждом выпуске «ИноСтранной кухни» зрителей ждет увлекательное путешествие по странам и континентам, где основным предметом изучения станет кухня — национальная кухня с местными пряностями, продуктами, историями и преданиями. Каждая программа посвящена одной стране. Гидом становится повар, который знает все премудрости местной кухни.

